Türkiye'yi 'Narin' bir hüzün kapladı. Diyarbakır 'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran 'ın cansız bedeni bulundu. Minik kızın gelinlikli tabutu musallaya kondu. İmam, "Bu yavrumuzu cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" dedi. Narin Güran, kılınan cenaze namazının ardından dua, ağıt ve gözyaşlarıyla Tavşantepe köyünde defnedildi.

Narin Güran



CİNAYETTE İTİRAF



Öte yandan cinayette ilk itiraf geldi... Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.



Narin Güran'ın mezarı





Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi.



ADALET BUNLARDAN HESAP SORACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" açıklamasında bulundu.



Tunç şu ifadeleri kullandı:



Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı. (Diyarbakır'da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı