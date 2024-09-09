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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Narin Güran' mesajı! En ağır cezayı alacaklar... Bir gözaltı daha

Türkiye Narin'ine ağlıyor... Dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ağıtlarla toprağa verildi.Karanlık cinayete ilişkin itiraflar peşi sıra gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Adalet bunlardan hesap soracak" diyerek bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 14:17 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 15:21
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Narin Güran’ mesajı! En ağır cezayı alacaklar... Bir gözaltı daha

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Türkiye'yi 'Narin' bir hüzün kapladı. Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Minik kızın gelinlikli tabutu musallaya kondu. İmam, "Bu yavrumuzu cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" dedi. Narin Güran, kılınan cenaze namazının ardından dua, ağıt ve gözyaşlarıyla Tavşantepe köyünde defnedildi.

Narin GüranNarin Güran

CİNAYETTE İTİRAF

Öte yandan cinayette ilk itiraf geldi... Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Narin Güran'ın mezarıNarin Güran'ın mezarı


Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi.


ADALET BUNLARDAN HESAP SORACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" açıklamasında bulundu.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı. (Diyarbakır'da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

EN AĞIR DÜZEYDE BEDEL ÖDESİNLER

MHP lideri Devlet Bahçeli, Narin Güran olayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun.

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