Türkiye'yi 'Narin' bir hüzün kapladı. Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
Minik kızın gelinlikli tabutu musallaya kondu. İmam, "Bu yavrumuzu cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" dedi. Narin Güran, kılınan cenaze namazının ardından dua, ağıt ve gözyaşlarıyla Tavşantepe köyünde defnedildi.
Narin Güran
CİNAYETTE İTİRAF
Öte yandan cinayette ilk itiraf geldi... Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
Narin Güran'ın mezarı
Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi.
ADALET BUNLARDAN HESAP SORACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" açıklamasında bulundu.
Tunç şu ifadeleri kullandı:
Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı. (Diyarbakır'da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı
MHP lideri Devlet Bahçeli
EN AĞIR DÜZEYDE BEDEL ÖDESİNLER
MHP lideri Devlet Bahçeli, Narin Güran olayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.
Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun.