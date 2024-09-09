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Başkan Erdoğan'ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail'i titretti: İsrail'in kibrini durduracak tek adam

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in soykırımına karşı İslam ülkelerine yaptığı ittifak çağrısı İsrail medyasında büyük ses getirdi. . İsrail gazetesi Yediot Ahronot, 'Erdoğan İslam dünyasına İsrail'e karşı birleşme çağrısında bulundu: Türkiye'yi de fethetmek isteyecek' başlığı atarken, Bir diğer popüler internet sitesi mako, başlığında 'İsrail'in kibrini durduracak tek adım' ifadesine yer verdi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 18:37
Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam

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Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İslam ülkelerinin İsrail'in "artan yayılmacılık tehdidine" karşı bir ittifak oluşturması gerektiğini söyleyerek, ittifak çağrısında bulunması büyük yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğandan 21. İmam Hatipliler Kurultayında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan 21. İmam Hatipliler Kurultayında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar




"İSRAİL TERÖRİZMİNİ DURDURACAK TEK ŞEY İSLAM İTTİFAKIDIR"

İmam Hatipliler Kurultayında konuşan Erdoğan, "İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakıdır." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek için attığı son adımların, Lübnan ve Suriye'yi de tehdit ettiğini söylediği "artan yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı" amaçladığını söyledi.



Başkan Erdoğan şu ifadelere yer vermişti:

"Böyle kritik bir dönemde İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı tehlikenin farkına varmalı ve işbirliğini daha da arttırmalıdır. Mısır'la, Suriye'yle attığımız yeni adımlar, büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmaya yöneliktir. Bütün İslam ülkeleri de nerede duracağı belirsiz İsrail işgaline karşı ortak tavır takılmalıdır. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz. 'İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail'in devlet terörünü durduracak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır.' diyoruz. Şunun bilmesini isterim: Mısır'la başlattığımız yeni süreç Gazze'nin Filistin'in hayrına olacaktır. Diğer komşu ülkelerde yürüttüğümüz temaslar bölgemizin faydasına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediği bakmadan, bölgemizdeki dostlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız."



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI İSRAİL'İ TİTRETTİ

Başkan Erdoğan'ın 'İslam İttifakı' çağrısı İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, 'Erdoğan İslam dünyasına İsrail'e karşı birleşme çağrısında bulundu: Türkiye'yi de fethetmek isteyecek' başlığıyla yayınladığı haberde Erdoğan'ın İsrail'in Orta Doğu'daki yayılma tehdidine karşı ittifak istediğini aktardı.



İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi 'Erdoğan İsrail'e karşı İslam ittifakı çağrısında bulundu: Tehdit büyüyor' başlıklı haberinde Türk liderin İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi de kapsayan büyüyen bir genişleme tehdidinden söz ettiğini aktardı. Ankara, Kahire ve Şam hattında atılan adımların Erdoğan tarafından bir 'dayanışma hattı' olarak tanımlandığını kaydeden gazete, ittifak çıkışının Abdulfettah Sisi'nin Türkiye ziyaretinin arka planını yansıttığını yazdı.

İsrail'in en popüler yayın organlarından Walla, 'Erdoğan: İsrail'e karşı Müslüman ülkeler ittifakı kurulmalı' başlığını attı, Türkiye'nin Mısır'ın ardından Suriye ile arasındaki uzun süreli krizi de bitirmeyi hedeflediğini vurguladı.



"İSRAİL'İN KİBRİNİ DURDURACAK TEK ADAM"

Bir diğer popüler internet sitesi mako, başlığında 'İsrail'in kibrini durduracak tek adım' ifadesine yer verdi, Erdoğan'ın İsrail karşı Arap ülkelerine birleşme çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Jerusalem Post ise 'Erdoğan: İslam ülkeleri İsrail'in büyüyen yayılmacılığına karşı ittifak kurmalı' başlıklı haberinde, Türk liderin Mısırlı mevkidaşıyla Ankara'da görüştüğünü, yaz ortasında ise Suriye lideri Beşar Esad'a her zaman davette bulunabileceklerini söylediğini vurguladı.

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