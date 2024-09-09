Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam





İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi 'Erdoğan İsrail'e karşı İslam ittifakı çağrısında bulundu: Tehdit büyüyor' başlıklı haberinde Türk liderin İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi de kapsayan büyüyen bir genişleme tehdidinden söz ettiğini aktardı. Ankara, Kahire ve Şam hattında atılan adımların Erdoğan tarafından bir 'dayanışma hattı' olarak tanımlandığını kaydeden gazete, ittifak çıkışının Abdulfettah Sisi'nin Türkiye ziyaretinin arka planını yansıttığını yazdı.

İsrail'in en popüler yayın organlarından Walla, 'Erdoğan: İsrail'e karşı Müslüman ülkeler ittifakı kurulmalı' başlığını attı, Türkiye'nin Mısır'ın ardından Suriye ile arasındaki uzun süreli krizi de bitirmeyi hedeflediğini vurguladı.