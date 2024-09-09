Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İslam ülkelerinin İsrail'in "artan yayılmacılık tehdidine" karşı bir ittifak oluşturması gerektiğini söyleyerek, ittifak çağrısında bulunması büyük yankı uyandırdı.
"İSRAİL TERÖRİZMİNİ DURDURACAK TEK ŞEY İSLAM İTTİFAKIDIR"
İmam Hatipliler Kurultayında konuşan Erdoğan, "İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakıdır." dedi.
Erdoğan, Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek için attığı son adımların, Lübnan ve Suriye'yi de tehdit ettiğini söylediği "artan yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı" amaçladığını söyledi.