"Fehime" ve "Hatice Sultan" yalılarının restorasyonu tamam! THY duyurdu

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Sosyal medya hesabından yalıların son görüntülerini paylaşan Prof. Dr. Bolat, "THY olarak İstanbul'a ve ülkemize böyle değerli iki eseri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz turizmine ve kültürel güzelliklerine her alanda katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yalıların turizme hizmet vereceğine vurgu yapan Bolat, şu bilgilere yer verdi: "Boğaz'ın incisi olarak adlandırılan Fehime ve Hatice Sultan yalılarında restorasyon işlemleri uzun süredir devam ediyordu. Bu işlemler tamamlanmış olup kendilerini en kısa sürede misafirlerini karşılamak üzere açacağız.