SON DAKİKA

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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 16:44
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!

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