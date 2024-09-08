SON DAKİKA

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye… pic.twitter.com/0wv0oGDRwJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!