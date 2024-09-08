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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 19:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Narin paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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