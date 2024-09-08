Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kılıçlı yemine sert tepki: Siz o kılıçları kime çekiyorsunuz?

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine sert tepki gösterdi: Siz o kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili tüm araştırmalar yapılıyor. Aralarında birkaç kendini bilmez var. Onlar, ordudan temizlenecek. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordu içinde bulunması mümkün değil. TSK'nın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz.

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Önder'in kıymetli yöneticileri, İmam Hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İMAM HATİPLİYİZ

Benim en önemli sıfatım imam hatipli olmaktır. Bana ömrüm boyunca yaptığın tek bir şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır: İmam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır.

TEMİZLENECEK

(Korsan yeminle kılıç çeken teğmenler) Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Bazı istismarcılar kılıçlar çekiyorlar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırmalar yapılıyor, bu birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.

ALÇAKÇA KATLETTİLER

Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Çocuk-kadın demeden barbarca saldırıp, kan döküyorlar. Hamas sadece Gazze'yi değil İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı.