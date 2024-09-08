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Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin ilk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre, Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, bugün hizmete açtıklarını belirterek, "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 08:00 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 08:00
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı

Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli, yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli'mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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