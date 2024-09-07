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Vaniköy'de yıkım çalışması sona erdi! Bölge ağaçlandırılacak: "'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım"

Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmaları sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tahrip edilen bölgede ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak. Öte yandan kaçak yapının yıkılmadan önce çekilen görüntüleri ile yıkım yapıldıktan sonra çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde nasıl bir tahribatın gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 13:17 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 13:31
Vaniköy’de yıkım çalışması sona erdi! Bölge ağaçlandırılacak: ’Dünyanın İncisi’ İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım

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Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmaları sona erdi.

YIKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yıkım çalışmaları tamamlandı.

Alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince gerçekleştirildi.

Üç gün süren yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğümüzce tespit edilerek durdurulan ruhsatsız, kaçak yapıların yıkım işlemi tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte yıkıntıların taşınması ve doğal arazi düzenlemesi gerçekleştirilecektir. 'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı'nı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

TAHRİBAT BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan kaçak yapının yıkılmadan önce çekilen görüntüleri ile yıkım yapıldıktan sonra çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde nasıl bir tahribatın gerçekleştirildiği ortaya çıktı.


ESKİ DOKUSUNA KAVUŞTURULACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tahrip edilen bölgede ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi'nde kalan ve imar planında 'ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar' lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı. Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı. Bakanlık, yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için çalışma başlattı. Bölge yeniden ağaçlandırılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da il müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.

1 AY ÖNCE UYARDIK: "YIKIN, AĞAÇLARIN KESİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİN"
Yazılı uyarıyı yaklaşık 1 ay önce yaptıklarını, "Yıkın, ağaçların kesilmesine müsaade etmeyin." uyarılarına rağmen harekete geçilmediğini, inşaatı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğunu ve belediyeye yazı yazılarak, suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Kurum, buranın yıkılması için bir süre verildiğini ancak yine konuyla ilgilenen olmadığını dile getirdi.

BOĞAZ'IN TALAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak, "Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. 'Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

İncelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşa faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş insanı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanlarının zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıların yıkımına başlamıştı.

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