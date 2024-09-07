Vaniköy'de yıkım çalışması sona erdi! Bölge ağaçlandırılacak: "'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da il müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.

1 AY ÖNCE UYARDIK: "YIKIN, AĞAÇLARIN KESİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİN"

Yazılı uyarıyı yaklaşık 1 ay önce yaptıklarını, "Yıkın, ağaçların kesilmesine müsaade etmeyin." uyarılarına rağmen harekete geçilmediğini, inşaatı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğunu ve belediyeye yazı yazılarak, suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Kurum, buranın yıkılması için bir süre verildiğini ancak yine konuyla ilgilenen olmadığını dile getirdi.

BOĞAZ'IN TALAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak, "Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. 'Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.