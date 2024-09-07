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İstanbul metrosunda yürüyen merdivenin basamakları kırıldı vatandaş isyan etti: "Bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz"

İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Daha önce çalışmadığı için vatandaşın tepkisi çeken yürüyen merdiven Sarıyer'de metrodaki ikiye ayrıldı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 14:30 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 14:47
İstanbul metrosunda yürüyen merdivenin basamakları kırıldı vatandaş isyan etti: Bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz

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İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi.

Yürüyen merdivenin basamakları kırıldı



YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BASAMAKLARI KIRILDI
Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.




Olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Aysel ÇavuşoğluAysel Çavuşoğlu

"BU KORKUYLA NASIL METROYA BİNECEĞİZ"
Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, "Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz" diye konuştu.

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