Son dakika deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Eylül son depremler

Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın online platformlarını ziyaret ederek son dakika gelişmelerine ulaşabiliyor. İşte son depremler listesi!

EN SON NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.