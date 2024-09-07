Son dakika deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Eylül son depremler

Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın online platformlarını ziyaret ederek son dakika gelişmelerine ulaşabiliyor. İşte son depremler listesi!
EN SON NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-09-07 09:41:51 37.28583 37.02111 7.0 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-07 09:34:58 37.37278 37.005 7.31 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-07 09:31:10 37.28417 37.04472 7.0 MW 5.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-07 09:02:56 37.29611 37.03806 6.26 ML 3.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-07 07:18:08 38.505 26.05389 7.17 ML 1.3 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [25.90 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-07 06:54:07 39.38333 40.44056 7.12 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
2024-09-07 05:16:42 38.06583 37.16722 7.03 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-07 05:13:08 37.13333 36.63139 6.99 ML 1.9 Hasanbeyli (Osmaniye)
2024-09-07 03:38:38 38.28583 37.76083 7.13 ML 3.4 Akçadağ (Malatya)
2024-09-07 03:28:34 38.13472 36.385 9.44 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-07 02:40:59 37.95556 27.10667 7.37 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.94 km] Menderes (İzmir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.09.07 09:47:53 36.2183 36.1917 1.2 -.- 2.0 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.09.07 09:41:51 37.2850 37.0265 7.1 -.- 2.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.07 09:31:10 37.2975 37.0677 9.6 -.- 4.9 4.9 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.07 09:27:55 39.1187 28.1075 11.3 -.- 1.8 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.07 09:11:59 41.7685 24.2192 6.8 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.09.07 09:02:56 37.3153 37.0495 5.5 -.- 3.7 3.7 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.07 07:18:07 38.5497 26.0938 8.2 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.07 06:54:06 39.4050 40.4068 2.8 -.- 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.09.07 05:16:41 38.0730 37.1722 8.7 -.- 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.07 05:13:08 37.1533 36.6648 7.3 -.- 1.8 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.07 04:14:19 34.6003 26.8993 25.7 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.07 04:10:13 34.1518 26.9537 29.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.07 03:38:37 38.2970 37.7942 3.8 -.- 3.4 3.3 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel