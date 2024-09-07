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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Malatya, Gaziantep, Hatay ve çevre illerde hissedildi. Saha tarama çalışmaları başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Öte yandan deprem Malatya, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 09:39 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 10:21
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geld


AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgede olumsuz bir durumun olmadığını, saha tarama çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta deprem!



AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer A Haber yayınında son durumu aktardı. "Son zamanlarda meydana gelen en büyük deprem" diyen Ünlüer herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Ünlüer şöyle konuştu:

Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun


BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.


Kahramanmaraş deprem artçı mı?


DEPREM ARTÇI MI?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden yaşanan sarsıntının büyük depremin artçıları olduğunu bildirdi. Özden, 5.0'ten daha büyük bir deprem meydana gelmeyeceğini ifade etti.





İşte depreme dar tüm detaylar:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-09-07

Saat:09:31:10 TSİ

Enlem:37.28417 N

Boylam:37.04472 E

Derinlik:7 km

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