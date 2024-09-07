AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.





Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer A Haber yayınında son durumu aktardı. "Son zamanlarda meydana gelen en büyük deprem" diyen Ünlüer herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.



Saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Ünlüer şöyle konuştu:



Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun





BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.







DEPREM ARTÇI MI?



Deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden yaşanan sarsıntının büyük depremin artçıları olduğunu bildirdi. Özden, 5.0'ten daha büyük bir deprem meydana gelmeyeceğini ifade etti.