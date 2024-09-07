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Kahramanmaraş Pazarcık depremi sonrası peş peşe açıklamalar! Ekipler sahada olumsuzluk yok

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi. AFAD saha tarama çalışmaları yürüttü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 11:12 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 11:12
Kahramanmaraş Pazarcık depremi sonrası peş peşe açıklamalar! Ekipler sahada olumsuzluk yok

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Malatya, Gaziantep, Hatay ve çevre illerde hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YERLİKAYA VE KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"RABB'İM ÜLKEMİZİ AFETTEN MUHAFAZA ETSİN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraşta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldıKahramanmaraşta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı

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