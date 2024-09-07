Kahramanmaraş Pazarcık depremi sonrası peş peşe açıklamalar! Ekipler sahada olumsuzluk yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Malatya, Gaziantep, Hatay ve çevre illerde hissedildi. "OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi



YERLİKAYA VE KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı