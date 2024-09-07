AK Parti "Türkiye Buluşmaları" ile 81 ilde sahaya indi

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AK Parti "Türkiye Buluşmaları" ile sahaya indi. Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye Buluşmaları" adı altında toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelecekleri yoğun bir saha çalışmasına başladıklarını bildirdi. Kandemir, partisinin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı başlayan "Türkiye Buluşmaları" çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Bu ay bir yandan kongre çalışmaları kapsamında mahalle delege seçimleri devam ederken bir yandan da milletvekili, bakan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımıyla şehir çıkarmaları yapacaklarını söyleyen Kandemir, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamındaki bu saha çalışmasının, bakanların ve AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında kalabalık milletvekili gruplarının katılımıyla yapılacağını belirtti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandemir, şöyle devam etti: "Önce şehrin genel durumunu istişare ettikten ve bir basın toplantısı yaptıktan sonra şehre dağılacaklar. Emeklilerle, gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, sivil toplumla, toplumun bütün kesimlerine temas ederek, eylül ayında çok yoğun bir saha çalışması yapacağız. İllere sadece o illerin vekilleriyle değil, daha önce görev yapmış arkadaşlarla, aktif milletvekilleriyle, MKYK üyeleriyle, bakanlarla, MYK üyeleriyle, yani topyekun kadrolarımızla gideceğiz. Bütün hücrelerine gireceğiz o illere. Yani eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerimizin zeminini oluşturmuş olacağız. İllerin fotoğrafını, siyasal fotoğrafını tek bir bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla önümüze alacağız, raporlayacağız, koyacağız. Kongre sürecimizi de biraz o rapora bakarak yöneteceğiz."