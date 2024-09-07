Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz.

Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.

YENİ METRO HATTI İÇİN TARİH VERDİ

Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz.

(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz.

İZMİT KÖRFEZİ İZMİR KÖRFEZİ OLMAYACAK

Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.

Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar.

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar.