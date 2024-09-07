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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Temizlenen İzmit Körfezi'yle ilgili konuşan Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak." dedi. Lafla çevrecilik yapmadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 12:04 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 18:09
Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz.

Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.

YENİ METRO HATTI İÇİN TARİH VERDİ
Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz.

(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz.

İZMİT KÖRFEZİ İZMİR KÖRFEZİ OLMAYACAK
Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.

Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar.

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar.

3 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI
X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilen Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.


GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ YENİ BİNA
Erdoğan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası'nın açılışına da gerçekleştirdi.



İşte hizmete alınacak yeni binanın özelikleri:

• 51 bin 31 metrekare kapalı alan
• 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası


• 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak

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