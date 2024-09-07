CHP kurultayına Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Konuşmalar açık ancak tartışmalar kapalıydı

Tüzük kurultayı, skandallarla başladı. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı bilinmesine rağmen ona koltuk ayrıldı. Üstelik üzerine de adı yazıldı.

Parti içi tartışmaların kamuoyuna yansımaması için görüşmeler basına kapatıldı. Özel ise kendine muhalefet yaptı: Eski kafamızla bu iş gitmez!

ONLARA CHP'DE ARTIK YER YOK

CHP Tüzük Kurultayı, dün Ankara ATO Congresium'da başladı. Kurultay Başkanı olarak Gökhan Zeybek oy birliği ile seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Tüzük Kurultayı açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yarım asırdır iktidar yüzü görmeyen vefakar cefakar örgütümüze merhaba. Adliyeyi de biz yöneteceğiz, mülkiyeyi de. Aday gösterilmeyince, televizyonlara konuşanlara istifa edip gidenler, partide kalıp da soğuk yapanlar, tarihteki yerini aldılar.

ARTIK İŞİMİZ YOK

Bu partiyi bırakıp bağımsız olarak bir yere gidip bizim partimize seçim kaybettirip AKP'nin kazanmasına katkı sağlamaya çalışanları da bir kenara not etmedik artık bizim onlarla işimiz gücümüz yok. Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar, adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır."

CHP Genel Başkanı Özel Tüzük Kurultayı'nda konuştu: "Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar bu partide görev almayacaklardır."

Eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ile Mansur Yavaş kurultaya katılırken Kemal Kılıçdaroğlu yoktu.