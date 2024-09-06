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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile sorunların çözümü için tarihi bir fırsat var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde tarihi bir fırsat penceresi bulunduğunu belirterek, bu fırsatın tarihi olarak nadir olduğunu ifade etti. Kıbrıs ve Türk- Yunan ilişkileriyle ilgili öneli adımlar atıldığını vurgulayan Yerapetritis, sorunların çözümünün deniz yetki alanlarının belirlenmesinden sonra mümkün olabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 21:18 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 21:18
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile sorunların çözümü için tarihi bir fırsat var

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetrits, Türkiye ile aralarındaki büyük meseleleri çözmek için şu an tarihi bir fırsat penceresi bulunduğunu ifade etti. Selanik'te düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerapetrits, bu tür fırsatların tarihi olarak nadir olduğunu vurguladı.

"KARŞILIKLI KONUŞABİLECEĞİMİZ BİR AŞAMADAYIZ"

Yerapetrits, Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkilerinin Yunan dış politikasını iki temel meselesi olduğunu belirterek, görev süresinde bu konularla ilgili aktif bir siyaset izlediğini söyledi. Kıbrıs meselesinin şu anda Birleşmiş Milletler'in öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Yerapetrits, Türk- Yunan ilişkilerinde önemli adımlar atıldığını ve karşılıklı diyalog aşamasına gelindiğini aktardı.

Türk ile sorunların çözümünün, deniz yetki alanlarının tam olarak belirlenmesinden sonra mümkün olabileceğine dikkat çeken Yerapetrits, "Ancak karşımızdakiyle tartışabiliriz. Diyalogdan sonuç çıkabiliriz." dedi.

"HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK"

Türkiye- Mısır yakınlaşmasının Yunanistan'ın Mısır ile ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Yerapetritis, "Tüm müttefiklerimizin, tüm stratejik ortaklarımızın komşularımızla ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını isterim ancak stratejik ilişkiye sadece bir ortakla sahip olabilirsin ve biz Mısır'la stratejik ortaklarız. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok." yanıtını verdi.

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