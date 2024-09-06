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Son dakika: Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü! Hepsi tahliye oldu! İlk paylaşım geldi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliyesi sonrasında ilk paylaşımını 'Enerci' şarkısıyla yaptı. İşte tepki çeken o paylaşım...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:51 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 11:31
Son dakika: Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü! Hepsi tahliye oldu! İlk paylaşım geldi

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Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi.

4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

Tahliye kararı sonrası Dilan Polat, sevinç çığlıkları attı.

Engin Polat tahliye edildi

KIZINI ARADI
Ayrıca Dilan Polat, kızı Milda'yı arayarak, "Şaka yapmıyorum. Seni almaya geliyoruz. Çorlu'ya gidiyoruz. Baban tahliye oldu kızım, kavuşuyoruz." dedi.

Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım!

ENERCİ ŞARKISIYLA KUTLAMA!
Tahliye kararı sonrasında Dilan Polat, sosyal medya hesabından arabada 'enerci' şarkısını açtığı bir paylaşımda bulundu.

DURUŞMADA NELER OLDU?

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"POLAT AİLESİNİ TANIMIYORUM"
Tutuksuz sanıklardan Zekayi Tepe suçlamaları reddedip, Polat ailesinden hiçbiriyle görüşmediğini ve tanımadığını iddia ederek, "Mal varlıklarımız üzerinde tedbir var. Ciddi anlamda bir sıkıntının içerisindeyiz. Tedbirlerin kaldırılmasını ve yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU SAVUNMA YAPTI
Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasadışı hiçbir işte bulunmadığını, bulunanlarla da iletişiminin olmadığını ifade etti. Özalp, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.

"MAİL ORDER SİSTEMİ HİÇ KULLANMADIM"
Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, "Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede. Markayla iş birliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi.

"MÜVEKKİLLERİM AİLELERİNİ GEÇİNDİRECEK DURUMDA DEĞİLLERDİR"
Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz savunmasında, "Somut delilden bahsetmek mümkün değildir. Uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz. Ticaretleri gerçek faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs'ta 2 kere Engin'i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti. Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir" ifadelerini kullandı.

Engin Polat'ın tahliyesini isteyen Avukat Horoz, "Engin Polat, Somut delil olmaksızın 10 aydır tek kişilik hücrede yaşamaktadır. Engin, annesi ve çocukları dışında kimseyi görmemiştir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini talep ediyorum. Dilan Polat'a sağlık sorunları için özel sigorta bile yaptıramıyoruz. Müvekkilimin üzerinde bloke var. Noterde dahi işlem yapamadı. Cüzzamlı insanlar haline getirildi. Kara para, yasadışı bahis suçlamasıyla ceza almasını gerektirecek delil yok. El konulan şirketlere ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın elini öptüğü ve elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına 'dualarınızı esirmeyin' dedi.

YİNE DUA İSTEDİ
Öte yandan Dilan Polat, duruşma öncesi Instagram'daki "Enerciiii" isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." diyerek dua istedi.

Duruşma öncesinde Sıla Doğu sosyal medya hesabından kombinini paylaştığı bir fotoğraf yayımladı.

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