DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU SAVUNMA YAPTI Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasadışı hiçbir işte bulunmadığını, bulunanlarla da iletişiminin olmadığını ifade etti. Özalp, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.

"POLAT AİLESİNİ TANIMIYORUM" Tutuksuz sanıklardan Zekayi Tepe suçlamaları reddedip, Polat ailesinden hiçbiriyle görüşmediğini ve tanımadığını iddia ederek, "Mal varlıklarımız üzerinde tedbir var. Ciddi anlamda bir sıkıntının içerisindeyiz. Tedbirlerin kaldırılmasını ve yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Dilan Polat 'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"MAİL ORDER SİSTEMİ HİÇ KULLANMADIM"

Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, "Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede. Markayla iş birliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi.

"MÜVEKKİLLERİM AİLELERİNİ GEÇİNDİRECEK DURUMDA DEĞİLLERDİR"

Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz savunmasında, "Somut delilden bahsetmek mümkün değildir. Uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz. Ticaretleri gerçek faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs'ta 2 kere Engin'i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti. Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir" ifadelerini kullandı.

Engin Polat'ın tahliyesini isteyen Avukat Horoz, "Engin Polat, Somut delil olmaksızın 10 aydır tek kişilik hücrede yaşamaktadır. Engin, annesi ve çocukları dışında kimseyi görmemiştir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini talep ediyorum. Dilan Polat'a sağlık sorunları için özel sigorta bile yaptıramıyoruz. Müvekkilimin üzerinde bloke var. Noterde dahi işlem yapamadı. Cüzzamlı insanlar haline getirildi. Kara para, yasadışı bahis suçlamasıyla ceza almasını gerektirecek delil yok. El konulan şirketlere ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.