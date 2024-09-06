Hakan Fidan’dan Kosova’da ‘FETÖ’yle mücadele mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile Priştine'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan, "Filistin meselesinde, Gazze sorununda Mısır bir ön cephe ülkesidir. Bu konuda hem mağdurdur hem de taraftırlar. Gazze'ye insani yardım, Gazze'deki savaşın durması gibi konularda çok büyük rol oynamakta." diyerek, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu dönemde yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında Mısır'ın büyük rol oynadığını vurguladı.
El-Ariş Limanı'ndaki yardım faaliyetleri çerçevesinde Mısır Kızılayı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortak çalışmasını yerinde gördüğünü vurgulayan Fidan, "Mısır'a özellikle Filistin meselesinde çok fazla destek ve yardım etmemiz gerekiyor. Tek başına bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Fidan, Mısır'la uluslararası arenada Afrika'daki istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirerek Libya, Somali ve Sudan'da çatışmaların durmasının yanı sıra istikrarsız ortamın giderilmesi için yapılabilecek işbirliğinin önemine değindi. Fidan, Mısır tarafıyla, Afrika'nın geri kalanında yapılabilecek yatırım ve ticaret konuları hakkında verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.
Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme ve hayata geçirme konusunda tam bir iradeye sahipler. Ayrıca şuna da inanıyorum, çok yakın zamanda aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge içinde bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani
Konuşmasına Priştine'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Fidan, Priştine'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Dün Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Fidan, Balkanlar turunun ikinci ayağı olarak da Kosova'yı ziyaret ettiklerini kaydetti. Fidan, Kosovalı mevkidaşına ev sahipliği için teşekkür ederek, bugün Kosova'da gerçekleştireceği temaslarla ilgili bilgi verdi.
Türkiye ile Kosova arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çeken Bakan Fidan, "Kosovalılar bizim sadece dostumuz değil aynı zamanda kardeşimizdirler. Aramızdaki sarsılmaz bağları ikili ilişkilerimize de en iyi biçimde yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz ilişkilerimize kapsamlı bir stratejik vizyon kazandırmak. Güvenlik, siyaset ve ekonomiyi işbirliğimizin 3 sacayağı olarak görüyoruz." diye konuştu.
KOSOVA İLE İLİŞKİLER MÜKEMMEL SEVİYEDE
Fidan, iki ülke arasındaki siyasal diyaloğun "mükemmel" seviyede olduğunu, bundan yararlanarak güvenlik meseleleri gibi konuları da uzun vadeli yaklaşımla ele alarak kurumsal çerçeveye oturtmak istediklerini söyledi. Türkiye ile Kosova arasında "Güvenlik İşbirliği Anlaşması" imzalanmasının bunun ilk adımı olacağını kaydeden Bakan Fidan, ekonomik işbirliğinin de güçlendirileceğini bildirdi.
Fidan, ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar avro seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, Türk şirketlerinin Kosova'da yatırımlarının 500 milyon avro düzeyine ulaşmış durumda olduğunu aktardı. Türk şirketlerinin yaklaşık 10 bin Kosovalıya istihdam sağladığını anımsatan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ekonomik ve ticari alanda istihdam alanında daha fazla yatırım istediğini kaydetti.
Fidan, Türk firmalarının Kosova'da yaşadığı bazı sorunların çözümü konusundaki beklentileri mevkidaşına ilettiğini belirtti.
Bakan Gervalla-Scwarzh ile Balkanlar'daki gelişmeleri de ele adlıklarının altını çizen Fidan, bölgesel sorunlar karşısında bölgesel sahiplenme
anlayışıyla hareket edilmesinin gerekliliğine dikkati çekti. Fidan, Türkiye'nin Kosova'ya gösterdiği öneme değinerek, şunları söyledi:
"Türkiye olarak biz bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durmasına büyük önem veriyoruz. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesini başından beri destekliyoruz. Desteğimizin her zaman süreceğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kosova'da güvenlik ve istikrarın güvence altına alınması, Balkanlar'ın tamamında kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından da büyük önem taşıyor."
TÜRKİYE'NİN KFOR'DAKİ ROLÜ
Türkiye'nin komutasını üstlendiği KFOR'un bölgede güvenliğin tesisi açısından son derece önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Fidan, Türkiye'nin bu görevi başarıyla sürdürdüğünü görmenin gurur vesilesi olduğunu vurguladı.
Fidan, Türkiye'nin bu konuda tüm tarafların takdirini gördüğünü ve bu konudan memnuniyet duyulduğunu belirterek, güvenlik koşullarının daha da iyiye gitmesiyle diyalog ve diplomasiye de daha fazla alan açılacağına işaret etti.
Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların ancak diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıldığını aktaran Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasında normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaları sonuna kadar desteklendiğine değindi. Fidan, Belgrad-Priştine Diyaloğu sürecinin önemine işaret ederek, taraflardan talep gelmesi halinde Türkiye'nin bu konuda sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini bildirdi.
Türkiye'nin eğitim ve savunma sanayi ürünleri konularında da Kosova Güvenlik Gücü'ne destek sağladığına işaret eden Fidan, askeri ve savunma sanayi işbirliğinin gelecek dönemde de güçlü şekilde devam edeceğini aktardı.