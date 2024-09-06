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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile Priştine'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Bakan Fidan, "Filistin meselesinde, Gazze sorununda Mısır bir ön cephe ülkesidir. Bu konuda hem mağdurdur hem de taraftırlar. Gazze'ye insani yardım, Gazze'deki savaşın durması gibi konularda çok büyük rol oynamakta." diyerek, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu dönemde yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında Mısır'ın büyük rol oynadığını vurguladı. Hakan Fidan'dan Kosova'da 'FETÖ'yle mücadele mesajı

El-Ariş Limanı'ndaki yardım faaliyetleri çerçevesinde Mısır Kızılayı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortak çalışmasını yerinde gördüğünü vurgulayan Fidan, "Mısır'a özellikle Filistin meselesinde çok fazla destek ve yardım etmemiz gerekiyor. Tek başına bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Fidan, Mısır'la uluslararası arenada Afrika'daki istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirerek Libya, Somali ve Sudan'da çatışmaların durmasının yanı sıra istikrarsız ortamın giderilmesi için yapılabilecek işbirliğinin önemine değindi. Fidan, Mısır tarafıyla, Afrika'nın geri kalanında yapılabilecek yatırım ve ticaret konuları hakkında verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.



Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme ve hayata geçirme konusunda tam bir iradeye sahipler. Ayrıca şuna da inanıyorum, çok yakın zamanda aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge içinde bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Konuşmasına Priştine'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Fidan, Priştine'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Dün Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Fidan, Balkanlar turunun ikinci ayağı olarak da Kosova'yı ziyaret ettiklerini kaydetti. Fidan, Kosovalı mevkidaşına ev sahipliği için teşekkür ederek, bugün Kosova'da gerçekleştireceği temaslarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye ile Kosova arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çeken Bakan Fidan, "Kosovalılar bizim sadece dostumuz değil aynı zamanda kardeşimizdirler. Aramızdaki sarsılmaz bağları ikili ilişkilerimize de en iyi biçimde yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz ilişkilerimize kapsamlı bir stratejik vizyon kazandırmak. Güvenlik, siyaset ve ekonomiyi işbirliğimizin 3 sacayağı olarak görüyoruz." diye konuştu. KOSOVA İLE İLİŞKİLER MÜKEMMEL SEVİYEDE

Fidan, iki ülke arasındaki siyasal diyaloğun "mükemmel" seviyede olduğunu, bundan yararlanarak güvenlik meseleleri gibi konuları da uzun vadeli yaklaşımla ele alarak kurumsal çerçeveye oturtmak istediklerini söyledi. Türkiye ile Kosova arasında "Güvenlik İşbirliği Anlaşması" imzalanmasının bunun ilk adımı olacağını kaydeden Bakan Fidan, ekonomik işbirliğinin de güçlendirileceğini bildirdi.



Fidan, ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar avro seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, Türk şirketlerinin Kosova'da yatırımlarının 500 milyon avro düzeyine ulaşmış durumda olduğunu aktardı. Türk şirketlerinin yaklaşık 10 bin Kosovalıya istihdam sağladığını anımsatan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ekonomik ve ticari alanda istihdam alanında daha fazla yatırım istediğini kaydetti.