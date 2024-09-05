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Polatgiller, ilk kez hakim karşısına çıktı! Engin Polat, tüm suçlamaları reddedip mal varlıklarının iadesi için yalvardı

Kara Para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılanan Engin Polat, hakime “İftiraya uğradık. Şirketlerimizi geri verin. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu” diye yalvardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Polatgiller, ilk kez hakim karşısına çıktı! Engin Polat, tüm suçlamaları reddedip mal varlıklarının iadesi için yalvardı

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İstanbul'da kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Engin Polat, "Kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum" dedi.

ÖNCÜ FİRMAYIZ
Polat, "Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu" diye savunma yaptı. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını vurguladı.

Dilan Polat, "Ben şirketlerin reklam yüzüyüm. Vergi ve yönetimle ilgim yok. Eşime de güveniyorum. Kara para, bahis gibi bağlantısı olmadığına eminim" dedi.

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