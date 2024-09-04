Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar erken bitecek! Bakan tarihi duyurdu

Uraloğlu, "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada 3-4 saatlere varan bir bekleme var. İnşallah 19 Eylül'e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz" dedi.

TARİH BELLİ OLDU

Bakan Uraloğlu, pazar günü yoğunluk oluşmadan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini işaret ederek, "Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.