Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang’dan Türk SİHA’larına övgü! AB üyeliğine destek

Polonya 'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem Polonya hem de Türkiye, NATO ittifakı içinde üstlendikleri kritik rollerle Avrupa-Atlantik topluluğunun güvenliğine değerli katkılar sunuyor. Türkiye'nin sergilediği stratejik duruşu ve ortak güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadelede gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Polonya, İttifak içindeki dayanışmanın hayati önemini göz önünde bulundurarak, NATO'nun Türkiye'ye yönelik Uyarlanmış Güvence Tedbirleri'ne katılma kararı aldı.

Bu çerçevede, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlanan Polonya Askeri Birliği, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarına katkıda bulunuyor, böylece NATO'nun genel güvenliğini de güçlendiriyor. Bu katılımımız, NATO'nun güney kanadının güvenliğinin, Polonya'nın kilit rol oynadığı doğu kanadının güvenliği kadar önemli olduğuna dair anlayışımızın bir ifadesidir.

BAYRAKTAR İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ

Bayraktar insansız hava araçlarının şu ana kadar gösterdiği performanstan memnuniyet duyuyoruz. Polonya'nın güvenliğini sağlamada çok değerli olabilecek keşif ve saldırı kabiliyetlerimizi geliştirme fırsatı sunuyor.



TİCARET HACMİ 12 MİLYAR EURO'YU GEÇTİ

Daha birkaç gün önce Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawe Bejda ve Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Marcin Kulasek, Polonya'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden oluşan bir heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret ederek Türk muhataplarıyla uzun vadeli stratejik işbirliği konusunda son derece verimli görüşmelerde bulundu.