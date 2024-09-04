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Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 09:13 Güncelleme 04 Eylül 2024, 09:43
Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'nde her türlü imkânsızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milletinin, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını ifade eden Erdoğan, "İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir. Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır" dedi.

Adımlarını Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla attıklarını kaydeden Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum" açıklamasını yaptı.

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