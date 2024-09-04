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Pençe operasyonları PKK’yı dağıtıyor: 1 terörist daha teslim oldu

Pençe operasyonları, terör örgütü PKK’yı her geçen gün köşeye sıkıştırıyor. Irak’ın kuzeyinde barınamayan bir PKK’lı terörist daha teslim oldu. PKK’da çözülme devam ediyor.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 19:20 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 19:42
Pençe operasyonları PKK’yı dağıtıyor: 1 terörist daha teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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