Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi uğurladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Başkan Erdoğan'ın Sisi ile sohbetine ilişkin fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.
Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Başkan Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.
Abdulfettah es-Sisi, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.