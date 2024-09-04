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MSB acı haberi duyurdu: Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekat bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın, şehit olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 19:09
MSB acı haberi duyurdu: Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir askerin görev sırasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, 4 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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