Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen kabus anlarını anlattı!

Kadıköy'de magandaların hedefi olan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, olayı anlattı. Nefes borusundaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan İşçimen "Nefes borum kesildi, 2 kez kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Bir yakınımın daveti üzerine maça gittim. Maçtan sonra aracımı almaya gittiğimde otopark görevlileri Z raporu aldıklarını, beklememiz gerektiğini söylediler. Bariyerin açılmasını beklerken arkamdaki sürücü sürekli kornaya basıp küfür ediyordu. Sonrada arabama çarptı. Uyarmak için yanına gittim ve hasta olduğumu söyledim 'Geber' dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım" dedi.

T.T.İ sevk edildiği adliyede önce serbest kaldı, sonra tutuklandı. İşçimen'i darbettiği belirlenen şüpheli E.G. ise teslim oldu. Tutuklanan E.G.'nin bir emlak firmasında çalıştığı ve 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

CUNTACILARI SORUŞTURAN SAVCI

FETÖ kalkışmasında cuntacılara ilk soruşturmayı başlatan savcı İşçimen böyle saldırıya uğradı.