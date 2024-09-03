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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 14:39 Güncelleme 03 Eylül 2024, 15:06
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

Görüşme sonrası konuşan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin, müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yakışır şekilde hal ve hareketin ortaya konulması. Bu anlamda da Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, seçim tüzüğü gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Tüm bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile ihtiyacımız olduğu ortadadır. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren fonksiyonel Meclis çalışmasını ortaya koymak için devam edeceğiz.

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