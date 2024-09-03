Talu çiftinden haber var! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Savcılık ise dikkat çeken tespitler yaptı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempatisini ve güvenini kazandıklarını belirtti. Şüpheliler Kıvanç Talu , Beril Talu ve babası Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde beraber hareket ederek 'Var Böyle Tipler' isimli reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekileri reklam organizasyonu yaptıklarını söylediği anlatılan iddianamede, bu organizasyon için sermayeye ihtiyaç duyduklarını ve söz konusu reklam faaliyetine para verenleri reklam işine ortak ettiklerini ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı.



Gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları vurgulandı.

195'ER YILA KADAR HAPİS

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Şüphelilerin bu şekilde haksız menfaat temin ederek 13 kişiyi toplamda reklam 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç Talu ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.