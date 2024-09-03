Talu çiftinden haber var! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tamamlandı.
YURT DIŞINA KAÇTILAR
Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edildi.
Milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.
İDDİALARI YALANLADI
Fenomen Talu çifti hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin ifadesine yer verildi. Beril Talu'nun ifadesinde, çalıştığı bir iletişim-pazarlama şirketine borcu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini belirtti.
Babasının üzerine kayıtlı Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. Şti'nin üstlendiği işlerinin yapımcılığını yaptığını, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu belirtti. İş yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını, müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını iddia etti.
"KİMSEYİ KANDIRMADIK"
Şüpheli Kıvanç Talu da benzer bir savunma yaptı. Projeler için sermayeye ihtiyaç duyduklarını, ödeyemedikleri borçların daha da arttığını, kimseyi kandırmadıklarını ve ödeme aldıkları kişilerin tehdit etmeleri nedeniyle yurt dışına kaçtıklarını söyledi.