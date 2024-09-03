Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 20 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."