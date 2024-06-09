Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında yeni suç duyurusu! 'Reklamcıyım' diyerek dolandırmış

1 Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişiden 150 milyon liralık vurgun yaptığına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir mağdurun "dolandırıldım" şikayeti üzerine savcılık dikkat çeken tespitler yaptı.

2 Çiftin eylemlerinin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu ve mağdur sayısının fazla olduğunu kaydeden savcılık, "Mağdurları çalışma ve özel hayatlarında sıkça görüştükleri kişilerden seçtiler" tespitinde bulundu. SAbah'ta yer alan habere göre, Beril Talu'nun İstanbul Şişli'de hizmet veren bir şirkette reklam birimi sorumlusu olarak eylemlerini gerçekleştirdiğini kaydeden savcılık mağdurun, Talu'nun kardeşi Berkin Koç'tan da şikayetçi olması üzerine Koç da dosyada şüpheli oldu.