Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında yeni suç duyurusu! 'Reklamcıyım' diyerek dolandırmış

Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişiden 150 milyon liralık vurgun yaptığına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir mağdurun "dolandırıldım" şikayeti üzerine savcılık dikkat çeken tespitler yaptı.
Çiftin eylemlerinin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu ve mağdur sayısının fazla olduğunu kaydeden savcılık, "Mağdurları çalışma ve özel hayatlarında sıkça görüştükleri kişilerden seçtiler" tespitinde bulundu. SAbah'ta yer alan habere göre, Beril Talu'nun İstanbul Şişli'de hizmet veren bir şirkette reklam birimi sorumlusu olarak eylemlerini gerçekleştirdiğini kaydeden savcılık mağdurun, Talu'nun kardeşi Berkin Koç'tan da şikayetçi olması üzerine Koç da dosyada şüpheli oldu.
Yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Sık sık yeni mağdurların dosyaya "Ben de dolandırıldım" diye başvurduğu belirlenirken savcılık dikkat çeken bir tespit yaptı.