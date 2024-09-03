Slogan krizi: MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama

Başkan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında bir grup teğmenin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak alternatif yemin etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Teğmenlerin attığı bu sloganın daha önce hükümete karşı organize edilen eylemlerde kullanılan bir mesaj olması sebebiyle görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Eylemin arkasında siyasi bir mesaj bulunmadığı kanaati hakimken, genç teğmenleri bu tarz bir seremoniye teşvik eden aktörler olup olmadığının araştırıldığı açıklandı. MSB ise teğmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı iddiasını yalanladı.