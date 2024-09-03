CHP hakareti kahramanlaştırdı! Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu sözleri... "6 ay daha yatsa pişman değil" | Şimdi söz yargıda





CHP MİLLİ İRADEYE HAKARETE ARKA ÇIKTI! KÜFÜRBAZI ONUR KONUĞU ETTİLER



CHP ise milli irade ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete arka çıktı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Tahliye olduktan sonra da Kayserilioğlu'nu İzmir'deki fuar açılışında onur konuğu yaptı. Özel, "İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor" dedi.