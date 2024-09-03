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CHP hakareti kahramanlaştırdı! Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu sözleri... "6 ay daha yatsa pişman değil" | Şimdi söz yargıda

AK Parti seçmenine 'Geri zekalı' diyen Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıkıyor. CHP ise milli irade ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete arka çıkmayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, onur konuğu ettiği Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili "Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları bu millet affetmez" diyerek Özel ve CHP'yi uyardı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:57 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:26
CHP hakareti kahramanlaştırdı! Özgür Özel’den Dilruba Kayserilioğlu sözleri... 6 ay daha yatsa pişman değil | Şimdi söz yargıda

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Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıkıyor.

Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dava bugün görülecek.

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CHP MİLLİ İRADEYE HAKARETE ARKA ÇIKTI! KÜFÜRBAZI ONUR KONUĞU ETTİLER

CHP ise milli irade ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete arka çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Tahliye olduktan sonra da Kayserilioğlu'nu İzmir'deki fuar açılışında onur konuğu yaptı. Özel, "İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor" dedi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel


ETTİĞİ HAKARETLERDEN PİŞMAN DEĞİL!

Öte yandan Özgür Özel bugün Halk TV'de katıldığı canlı yayında Dilruba Kayserilioğlu'na yönelik desteğini yineledi.

Kayserilioğlu ile arasında geçen muhabbeti anlatan Özel, "Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğini kendini söylüyor" dedi.

AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilara Kayserilioğlu'nun açık açık pişman olmadığını dile getirmesi büyük tepki çekti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: HAKARETİ KAHRAMANLAŞTIRANI MİLLET AFFETMEZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları bu millet affetmez. Türkiye ile ilgili karanlık senaryolara figüranlık yapanları millet affetmez. Her alanda nezakete, diyaloğa ihtiyaç var" sözleriyle Özgür Özel ve CHP'yi uyarmıştı.

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