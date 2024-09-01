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ANKA III mühimatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi: "Savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu"

ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu uçuşa ilişkin, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 17:27 Güncelleme 01 Eylül 2024, 17:27
ANKA III mühimatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi: Savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA III'ün uçuşuna ilişkin bilgi verildi.



ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." denildi.



"ÜLKEMİZE VERECEĞİ GÜCÜ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiroğlu, ANKA III'ün bir kilometre taşını daha geride bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz."



ANKA III ÖZELLİKLERİ

Mart 2023'te ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı 28 Aralık tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Tamamen otonom olarak icra edilen uçuş 1 saati aşkın sürmüş ve uçuş sırasında bütün kontrollerinin yapılmasının ardından otomatik iniş yapılmıştır.

Uçan kanat konfigürasyonunun sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dâhilî istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile önemli bir fark yaratan ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı ülke savunmasına büyük bir güç katacaktır.

İnsansız hava aracı teknolojilerindeki kabiliyetlerimizi daha ileriye taşıyacak olan yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı 40.000 feet irtifada görev yapabilecek, 0.7 Mach sürate ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecektir.

250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan projede, yapay zekâ destekli modelleme, simülasyon ve uçuş kontrol teknolojileri kullanılmış, uçuş öncesi yapılan sistem entegrasyon testlerinde ilk uçuşun adım adım provası icra edilmiştir. Bu testler neticesinde ulaşılan otopilot kazanç ayarlarının, gerçek uçuşta değiştirilmeden kullanılabildiği görülmüştür.

ANKA ve AKSUNGUR ile kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve 250.000 saatlik uçuş tecrübesinin üzerine inşa edilen ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı, yer sistemleri ortaklığı sayesinde , operasyon sahasının ihtiyaçlarını tamamlamak üzere Türk Havacılık Uzay Sanayii insansız hava araçları ailesinin önemli bir parçası olacaktır.

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