Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası





BASKETBOL MAÇLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi. Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçının geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi. Aynı şekilde Anadolu Efes karşılaşmasının ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.





HÜSEYİN YÜCEL'DEN SERT TEPKİ: O KADAR ÇEKİNİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER



Siyonist lobi tarafından devreye sokulan kirli provokasyonun ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, çok net şekilde konuştu. Yücel, "İsraillerin klasik basın yoluyla lobi çalışması başladı. UEFA nezdinde, lobicilik faaliyetlerine başlayacağız. Öyle pabuç bırakmayacağız. Onların hayal ettikleri gibi, basketbol maçlarında olduğu şekilde tarafsız sahada oynamamız söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa, buraya gelmemek yerine komple turnuvadan çekilsinler" ifadelerini kullandı. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada mı oynanacak?



TARAFSIZ SAHADA MI OYNANACAK? Spor Yazarı Haldun Domaç şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin Gazze'deki katliama karşı gösterdiği tutumu biz dünyada ve özellikle Avrupa'da çok destek görmediğini söyleyebilirim. Avrupa'da Türkiye tepkisini izleyemiyoruz. Türkiye'nin kararlı tutumunu bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor.





Yani kararlı tutumdan kastım şu sportif organizasyonlar sportif ruhun içerisinde kalması gerekiyor. Olayı biz siyasi boyuta taşımamaya çalışıyoruz ama, görüğümüz kadarıyla İsrail basını olayı siyasi bir platforma getirip Türkiye'nin Gazze'deki hassasiyetini gündeme getirerek maçı İstanbul'da oynamak istemiyorlar.

Şimdi burada birkaç tane önemli nokta var. Bu ülke spor organizasyonları açısında baktığımızda en güvenilir, en saygın ülke. Bu ülkede 2 tane Şampiyonlar Ligi finali oynandı, UEFA Kupası finali oynandı. Onu da bırakın bu ülkede 2032 yılında bir Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bu şampiyonaya İsrail katılırsa, biz İstanbul'da oynamayız bizi başka bir yere verin, biz Belçika'da oynarız diyecek organizasyonla ilgili. Bu tamamen akıldan uzak, mantıktan uzak tamamen kaçmaya yönelik bir duruş. Burada UEFA çok ciddi sınav verecek. Acaba burada bizim haklı duruşumuzu (Beşiktaş), İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in tavrı da çok net. Son 10 yılda 2 tane Şampiyonlar Ligi finali oynanmış, Avrupa'nın iki tane dev kulübü gelmiş, on binlerce insan seyirci olarak gelmiş ve maçlarını izleyip gitmişler herhangi bir sorun olmadan. Şimdi böyle bir ülkeye karşı UEFA'nın ne tür tavır alacağı ki bu şampiyonları da veren UEFA açıkçası ciddi manada beklenti içindeyiz.





Beşiktaş kulübü bir anlamda çeşitli platformlardan hakkını savunmaya, ülkemizin içinde olduğu durumu anlatmaya çalışıyor. UEFA'nın nezdinde girişimlerde bulunuyor. Tıpkı onların yaptığı gibi lobimizi ilişkilerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü daha turnuvanın kuraları çekilir çekilmez kıyamet kopmaya başladı. Tabii şöyle oluyor insanları ezerseniz oradaki haksızlığınızı başka bir yerden haklı duruma getirmeye çalışır ve kendiniz koruma altına almaya çalışırsınız. Ama bu ülke dünyanın en güvenli ülkesi. Bütün bu organizasyonları başarıyla ve güvenlik içinde yapıyoruz. O yüzden bize veriyorlar. UEFA'nın bizim gösterdiğimiz hassasiyeti göstermesi. Tıpkı Gazze'deki soykırıma karşı bizim gösterdiğimiz tepkinin aynısını göstermesi gerekiyor" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN