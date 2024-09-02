Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık paylaşımında "Kahraman TSK, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi kullanıldı. Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleriyle "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" kararlılığı vurgulandı.