SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

3 kuvvet komutanlığı kadınlarla gururlandı! Karada, havada, denizde kızlarımız birinci

TSK, kız öğrencilerimizle de gururlandı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu’nda kadın teğmenler, birinci olarak bir ilke adım attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
3 kuvvet komutanlığı kadınlarla gururlandı! Karada, havada, denizde kızlarımız birinci

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Tayyip Erdoğan, önceki gün genç teğmenlerin mezuniyet törenlerine katıldı. 2024 yılında Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda tüm dönem birinciliklerini kız öğrenciler aldı.

Erdoğan, Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde mezun askerleri selamladı. 14'ü misafir ülkelerden olmak üzere 198 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Erdoğan, zaferlerin coşkusuna teğmenlerin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ettiklerini vurguladı. "Bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nu teğmen İkra Kuyumcu birinci olarak bitirdi. Diplomasını Başkan Erdoğan verdi. Hava Harp Okulu birincisi de 23 yaşındaki Teğmen İkra Kuyumcu'ydu. Kuyumcu, İzmir Özel Amerikan Koleji'nden mezunu oldu.

24 yaşında Kara Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu ve liseye kadar öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, birinci olarak mezun oldu. Diplomasını Başkan Erdoğan'dan alırken, mutluluğu gözlerinden okunuyordu!

Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Şeyda Yıldırım'a diplomasını Başkan Erdoğan verdi. Genç teğmen Yıldırım, Kocaeli'de dünyaya geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
SON DAKİKA