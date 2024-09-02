3 kuvvet komutanlığı kadınlarla gururlandı! Karada, havada, denizde kızlarımız birinci

Başkan Tayyip Erdoğan, önceki gün genç teğmenlerin mezuniyet törenlerine katıldı. 2024 yılında Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda tüm dönem birinciliklerini kız öğrenciler aldı.

Erdoğan, Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde mezun askerleri selamladı. 14'ü misafir ülkelerden olmak üzere 198 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Erdoğan, zaferlerin coşkusuna teğmenlerin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ettiklerini vurguladı. "Bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nu teğmen İkra Kuyumcu birinci olarak bitirdi. Diplomasını Başkan Erdoğan verdi. Hava Harp Okulu birincisi de 23 yaşındaki Teğmen İkra Kuyumcu'ydu. Kuyumcu, İzmir Özel Amerikan Koleji'nden mezunu oldu.

24 yaşında Kara Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu ve liseye kadar öğrenimini İstanbul'da tamamladı.



Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, birinci olarak mezun oldu. Diplomasını Başkan Erdoğan'dan alırken, mutluluğu gözlerinden okunuyordu!



Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Şeyda Yıldırım'a diplomasını Başkan Erdoğan verdi. Genç teğmen Yıldırım, Kocaeli'de dünyaya geldi.