Enerji filosuna yeni katılacak gemi 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak! Adı ne olacak?

GAZI DENİZDE İŞLEYECEK

Karadeniz'deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 6 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek. Bu toplam üretim değeri ile de 10 milyon haneye yetecek kadar gaz üretimine geçilmiş olacak.

TÜRKİYE DÜNYADA 6 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Türkiye, FPSO ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke olacak.



YENİ GEMİNİN ADI NE OLACAK?

Platforma yönelik isim önerileri de şimdiden oluşmaya başlarken, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma Cumhuriyet adının verilebileceği ya da Gazi veya Ertuğrul isimlerinin gemiye verilmesi bekleniyor. TÜRKİYE'NİN 4 SONDAJ 2 ADET SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ BULUNUYOR

Türkiye'nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han olmak üzere 4 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis olmak üzere de 2 adet sismik araştırma gemisi bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde 40 bin veri toplama noktası bulunuyor. Türkiye, önce Karadeniz ve Akdeniz gazını üretime kazandırmayı ardından ise Ege'ye yönelmeyi hedefliyor.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yüzer üretim platformu Türkiye'nin denizlerdeki arama, sondaj ve üretim filosuna katacağı 7'nci gemi olmanın yanı sıra özellikleri ile de emsallerinin en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Geminin özellikleri şu şekilde:

* 300 metre uzunluğunda, 58 metre genişliğinde

* Yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde

* Gemiye benzeyen platformun motoru bulunmuyor

* Ham gazı denizde işleyerek, karaya çıkaran borulara basacak

* 5 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretecek

* Gemide teknik personel için geniş bir yaşam alanı bulunuyor

* Platformu önce yurtdışından gelecek uzmanlar kullanacak

* Türk ekiplere verilecek eğitimin ardından gemi tamamen Türk komutasına geçecek Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! TÜM TÜRKİYE MÜJDEYİ A PARA'DAN ÖĞRENDİ

8 KASIM 2023: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk kez Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner tarafından A Para'da düzenlenen "Ekonomi Masası"nda 7'nci geminin müjdesini vermişti. "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" diyen Bayraktar, geminin Singapur'dan alınacağını belirterek, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sadece kendi denizlerinde değil Libya ve Afrika gibi sahalarda da çeşitli anlaşmalar yaparak, gemileriyle gaz arayabileceğini, filonun yetmemesi durumunda yeni gemilerin de alınabileceğini anlatmıştı.





21 TEMMUZ 2024: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu tarihte geminin resmi olarak satın alındığını ilk kez duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak yeni bir doğalgaz gemisi alındığını söyleyen Erdoğan, söz konusu yüzer gaz işletme platformu gemisinin Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkacağını dile getirdi.



30 TEMMUZ 2024: Enerji filosuna dahil olacak ilk yüzer doğalgaz üretim platformu FPSO Singapur'dan yola çıktı. Enerji Bakanı Bayraktar müjdeyi, "Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu yola çıktı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.



EYLÜL: Şu an Afrika kıtasının batısında seyir halinde olan yüzer platform, eylül ayı ortasında Akdeniz'in giriş kapısı olan Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiş yapacak. Platform bu ayın sonunda ise Türkiye'ye ulaşarak gerekli donanımlarının yapılmasının ardından Karadeniz'e geçecek. ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİN FİTİLİNİ BERAT ALBAYRAK ATEŞLEMİŞTİ

Öte yandan Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymdu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti. Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuzda yola çıkıyor TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN