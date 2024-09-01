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19 terörist etkisiz hale getirildi: "Hainlerin nefeslerini keseceğiz"

Son dakika haberi! Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son olarak düzenlenen operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 12:07 Güncelleme 01 Eylül 2024, 12:38
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz

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Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son olarak düzenlenen operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 17 teröristin etikisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2 terörist etkisiz hale getirildi!



HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️

Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda; 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️

İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2️⃣ Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine "GÜRZ-11" operasyonu başlatıldı.

J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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