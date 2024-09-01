19 terörist etkisiz hale getirildi: "Hainlerin nefeslerini keseceğiz"

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son olarak düzenlenen operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi.





Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 17 teröristin etikisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.