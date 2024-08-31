Otobüslerde panik yaratan mesaj: Acilen yolcuları indirin! Canlı bomba tehlikesi var

AFALLADIK PANİKLEDİK Kocaeli'de otobüslere atılan mesaj ile ilgili konuşan özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyal, "Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Arkadaşlara uygulamadan bomba ihbarı olarak mesaj gelmiş. Sonra afalladık; panikledik. Ondan sonra araçlarımıza binip uygulamaya baktık. Mobil uygulama üzerinden de 'haklenmiştir' diye bir mesaj geldi. Büyük ihtimal hacker uygulamalara girdi. Bütün şehir içi şoförleri olarak korku aşamasında gibi bir şeyiz. Can güvenliğimiz yok gibi bir şey şu an. Tura çıkacağız, çıksak mı çıkmasak mı onun düşüncesindeyiz. Milleti de mağdur etmek istemiyoruz" dedi.

Mesajı kendisine arkadaşlarının gösterdiğini belirten Akyal, "Onlar geldi, 'Mesaj geldi' dediler. Biz de gittik mesaja baktık. En son bir mesaj daha gelmiş 'Böyle bir mesajı ciddiye almayın' diye. Ondan sonra rahatlamışken telefonumuzdaki uygulamaya mesaj geldi. Bu sefer istemsizce korkuyorsun böyle bir şey var mı, yok mu. Biz de sonuç olarak can taşıyoruz; ondan da korkumuz var olur mu, olmaz mı diye. Kısa bir süre içerisinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart firması yetkilileri tarafından kriz masası oluşturuldu.

Kentkart'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün, Kocaeli'de işletilmekte olan Kentkart sisteminde araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme paneline bildirim gönderme yetkisine sahip bir kullanıcının hesabı üzerinden, yetkisiz kişi ya da kişiler tarafından, kötü niyetli şekilde bir saldırı gerçekleştirilmiş ve netice olarak asılsız bir mesaj paylaşılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, sadece araç sürücülerine ve e-komobil uygulamasında vatandaş bilgilendirme panellerine erişildiği, diğer hiçbir sistem unsuruna erişim olmadığı tespit edilmiştir. Emniyet birimleriyle gerekli bilgiler paylaşılmış olup, gerekli adli çalışmalar tüm birimler tarafından hassasiyetle yönetilmektedir. Kocaeli halkımızı paniğe sevk etme amacı taşıyan bu olaydaki kötü niyetli kişi ya da kişilerin en kısa zamanda cezasını bulmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"