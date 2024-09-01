MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Feti Yıldız cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Eski Enerji Bakanı ve Feti Yıldız'ın akrabası Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Ihsan Yavuz, İstanbul Valisi Davut Gül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, MHP İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul 2 Nolu Baro Başkani Yasin Şamlı, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin, çok sayıda partili ve çok sayıda vatandaş katıldı.