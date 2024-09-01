SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: "İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız"

Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." uyarılarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 12:13 Güncelleme 01 Eylül 2024, 12:24
5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Listelerde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti.

SINIR 5 MİLYON: MÜKELLEFLERİN İSİMLERİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ
Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu kapsamda, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını açıkladı.

BAKAN DUYURDU: ⁠İKİ AYRI LİSTE AÇIKLANACAK
Bakan Şimşek, konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlanmak üzere olduğuna işaret ederek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi.

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini kaydetti.

EYLÜL SONUNA KADAR ZAMAN TANIYORUZ
Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." uyarılarında bulundu.

DEPREM BÖLGESİ KAPSAM DIŞINDA
Bakan Şimşek, düzenlemeyle, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyardı! 2 ile turuncu İstanbul ve Edirne’ye sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 1 Eylül 2024 hava durumu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Kaybolduktan 15 dakika sonra...
SSK ve BAĞ-KURLUYA %14.52 ZAM | Yeni tahmin geldi hesaplama değişti! Kim ne kadar alacak? Ocakta zamlı maaşlar...
Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: VAR neden devreye girmez
Milli Uçak Gemisi’nin özellikleri neler? MUG ne zaman envantere girecek! İşte Mavi Vatan’ın yeni kalesi!
İstanbul’daki metrobüs kazasında ifadeler ortaya çıktı! Akılalmaz savunma: Kusurum yok ben de son anda kurtuldum
İzmir Körfezi’ndeki toplu balık ölümleri için Bilim Kurulu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat verdi
Enerji filosuna yeni katılacak gemi 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak! Adı ne olacak?
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
SON DAKİKA