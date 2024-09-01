5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: "İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Listelerde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti. SINIR 5 MİLYON: MÜKELLEFLERİN İSİMLERİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.