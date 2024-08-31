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MSB duyurdu! Yası dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 15:42 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 16:54
MSB duyurdu! Yası dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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