MHP’li Feti Yıldız’ın acı günü: Eşi Yasemen Yıldız vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız vefat etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
AK PARTİ'DEN TAZİYE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldız'a başsağlığı diledi. Ömer Çelik, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Feti Yıldız'ın değerli eşi Yasemen Yıldız hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.