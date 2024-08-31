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Naci Görür'den korkutan açıklama! O bölgeyi gösterdi! 'Eli kulağında' diyerek uyardı

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin üretim periyodu durmuş. Eli kulağında" diyerek deprem beklediği ili açıkladı. İşte Naci Görür'ün kritik uyarıda bulunduğu o bölge...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 16:49 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 17:06
Naci Görür’den korkutan açıklama! O bölgeyi gösterdi! ’Eli kulağında’ diyerek uyardı

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Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, il il yer gösterek yakın tarihte deprem olabileceği uyarısında bulundu.

ÇOK YIKICI OLUR
Prof. Dr. Naci Görür, "Şuanda Tunceli'de deprem bekliyorum. Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur." dedi.

ELİ KULAĞINDA

Elinden geldiğince oradakileri uyardığını söyleyen Görür, Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli'de çalışıyorlar. Karlıova'ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ'dan Malatya'ya oradan Hatay'a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ'a gelir. Malatya'ya doğru geçer gider" ifadelerini kullandı.

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