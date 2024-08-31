Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 30 Ağustos’un 102’inci yılınca önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında Külliye'de yapılan programda tarihi mesajlar verdi: Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. Uçak gemimizi bir an önce ordumuzun saflarına katacağız

UÇAK GEMİMİZ GELİYOR

Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yurtta çeşitli törenlerle coşkuyla kutladı. Ankara'daki programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Başkan Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Dün akşam ise Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos Programı'nda önemli açıklamalar yaptı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşımaya devam edeceğiz. İstiklal harbimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıdır. Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen varını yoğunu seferber edip istikbaline sahip çıkmıştır. İç kalemizde bir gedik açılırsa, kan kaybı yaşanırsa bunu toplamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizi hazırlıkları yapılıyor bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız. Nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel konseri yapıldı.

Anıtkabır üzerinden uçan Türk yıldızları, atasını ziyarete gelen çocukların da ilgi odağı oldu.