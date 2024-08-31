PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos'un 102'inci yılınca önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'un 102'inci yılınca önemli mesajlar verdi: 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle emperyalizmin mihveri parçalanmıştır. Cumhuriyet'in kapıları açılmıştır.Büyük zafer bize rehberlik ediyor. Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 30 Ağustos’un 102’inci yılınca önemli mesajlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında Külliye'de yapılan programda tarihi mesajlar verdi: Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. Uçak gemimizi bir an önce ordumuzun saflarına katacağız

UÇAK GEMİMİZ GELİYOR
Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yurtta çeşitli törenlerle coşkuyla kutladı. Ankara'daki programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Başkan Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'
Dün akşam ise Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos Programı'nda önemli açıklamalar yaptı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşımaya devam edeceğiz. İstiklal harbimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıdır. Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen varını yoğunu seferber edip istikbaline sahip çıkmıştır. İç kalemizde bir gedik açılırsa, kan kaybı yaşanırsa bunu toplamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizi hazırlıkları yapılıyor bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız. Nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel konseri yapıldı.

Anıtkabır üzerinden uçan Türk yıldızları, atasını ziyarete gelen çocukların da ilgi odağı oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Prim gün sayısının önemi artıyor! Artık çok çalışan çok kazanacak
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili
Devlette günlük 566 TL’ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı’nın detayları...
Galatasaray’da transfer sezonunun en flaş hamlesi! İspanyol stoper Mario Hermoso ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte imza parası...
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ gözaltına alındı
PKK’nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik’in ağabeyi hangi DEM Partili çıktı? Habur’da bölücü eylem Batman’da küstah tehdit
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu
Kadıköy’de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı
İstanbul’da metrobüs kazası! 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Şoförün ifadesi pes dedirtti: Hızlı değildim
5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı?
Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi
TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Allah’a ve peygambere edilen küfre inceleme
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
SON DAKİKA