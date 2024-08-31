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8 yaşındaki Narin'in ailesi çapraz sorguya alındı!

Narin hala bulunamadı. Annesi, babası, amcası ve kuzenleri çapraz sorguya alındı.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
8 yaşındaki Narin’in ailesi çapraz sorguya alındı!

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Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran (8) 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. Her yer didik arandı. Abisinin kolundaki iz bile araştırıldı. Ama hala izine ulaşılamadı.
Ekipler bu kez aileye odaklandı. Anne Yüksel ve baba Arif Güran tekrar sorgulandı. Şimdi de amcalar, yengeler ve kuzenler ifadeye alındı. Kaçırılma olasılığı da masada...

GÜRAN AİLESİ SORGUDA
8 yaşındaki Narin'den henüz ne bir iz ne bir ses var. 9. güne giren aramalar aralıksız sürerken güvenlik ekipleri bu kez insan bağlantısında yoğunlaşıp yakınları tekrar sorguya aldı.

Diyarbakır'da,21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenleri yeniden ifadeye alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak, küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor. 9 gün boyunca köyde Narin, binin üzerinde ekip tarafından aranıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi Enes Güran kolundaki diş izi Narin'e ait çıkmayınca serbest bırakılmıştı. Jandarma ve polis bu kez Narin'in kaçırılma olasılığı üzerine yoğunlaştı. Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, amca, kuzen, aile bireyleri ve akrabaların ifade işlemleri ise jandarmada devam ediyor.

TOPRAK ALTINA DA BAKILIYOR
Narin'in köyünün çevresindeki kuşku yaratan yerler tekrar tekrar aranırken, kötü bir ihtimal gerçeğiyle de toprak kazıları yapılıyor.

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