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TSYD Oğuz Tongsir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TSYD Başörtüsü Skandalı Olayı nedir, ne oldu?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) bünyesinde yaşanan bir skandal kısa sürede kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. TSYD’ye ait Beşiktaş’taki yüzme havuzuna girmek isteyen Mehmet İzmirlioğlu ve ailesi, eşinin başörtüsü neden olarak gösterilerek içeri alınmadı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar arama motorlarında “TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir?" sorusuun cevabını araştırmaya başladı. İşte detayları…

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 21:53 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 21:54
TSYD Oğuz Tongsir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TSYD Başörtüsü Skandalı Olayı nedir, ne oldu?

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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir sorusu merak edilenler arasındaki yerini aldı. Kısa sürede büyük tepki toplayan başörtüsü skandalı gündemdeki yerini aldı. Peki TSYD Oğuz Tongsir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TSYD Başörtüsü Skandalı Olayı nedir, ne oldu?

Oğuz Tongsir Kimdir?

Oğuz Tongsir, spor yazarlığına 1972 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Güneş ve Hürriyet gazetelerinde spor şefliği yaptı. Özel televizyonların açılmasıyla HBB'de spor müdürlüğü yaptı ve Kanal 6, Kanal D ve Show TV'de çalıştı. Lig TV'nin kuruluşunda yer aldı ve TRT'de program sundu.

2015 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevini sürdürüyor. Fransızca ve İngilizce biliyor.

TSYD Başörtüsü Skandalı Nedir?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mehmet İzmirlioğlu, İstanbul Beşiktaş'taki TSYD havuzunda yaşadığı olayla dikkatleri üzerine çekti. İzmirlioğlu, eşinin başörtülü olduğu için havuza alınmadığını belirterek, yaşadığı mağduriyeti A Haber'e anlattı.

"Başörtülü Eşiniz Havuza Giremez" Uyarısı

Olay, 29 Ağustos'ta İstanbul Beşiktaş'taki TSYD açık yüzme havuzunda gerçekleşti. İzmirlioğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte havuza gittiğinde havuz görevlisinin kendisini yanına çektiğini ve eşinin başörtüsü nedeniyle havuza giremeyeceğini söylediğini aktardı. Görevli, bu kararın TSYD Başkanı tarafından alındığını belirtti.

Eşinin bu durumu soğukkanlılıkla karşılayarak, "Sıkıntı olacaksa girmeyebilirim" dediğini ifade eden İzmirlioğlu, görevlinin eşinin sadece havuza değil, havuz başında da bulunamayacağını söylediğini belirtti. Eşinin havuz başında değil, kendi odasında beklemesi gerektiği bilgisi ise İzmirlioğlu'nu derinden etkiledi.

TSYD Yetkilileriyle Görüşme

Yaşanan durumu yetkililere şikayet etmek için TSYD binasına giden İzmirlioğlu, başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle görüştü. İzmirlioğlu, böyle bir yasağın günümüz koşullarında kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ancak Tongsir'in, "Burası özel bir kurum, kurallarımız geçerli" şeklindeki cevabı İzmirlioğlu'nun öfkesini artırdı.

"28 Şubat Travması Yeniden Canlandı"

Oğuz Tongsir'in, benzer bir olayın daha önce yaşandığını itiraf ettiğini belirten İzmirlioğlu, o dönemde mağdur olan kişinin eşinin kapalı havuza gitmeyi kabul ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, bu durumu kabul etmeyerek konuyu adli makamlara taşıyacağını ve sosyal medyada paylaşarak geniş bir yankı uyandıracağını ifade etti.

İzmirlioğlu, yaşanan olayın kendisi ve eşinde 28 Şubat dönemine ait acı anıları yeniden canlandırdığını belirtti. "Bu olayın üstüne gitmek için ne gerekiyorsa yapacağım" diyen İzmirlioğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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