TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir sorusu merak edilenler arasındaki yerini aldı. Kısa sürede büyük tepki toplayan başörtüsü skandalı gündemdeki yerini aldı. Peki TSYD Oğuz Tongsir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TSYD Başörtüsü Skandalı Olayı nedir, ne oldu?

Oğuz Tongsir Kimdir?

Oğuz Tongsir, spor yazarlığına 1972 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Güneş ve Hürriyet gazetelerinde spor şefliği yaptı. Özel televizyonların açılmasıyla HBB'de spor müdürlüğü yaptı ve Kanal 6, Kanal D ve Show TV'de çalıştı. Lig TV'nin kuruluşunda yer aldı ve TRT'de program sundu.

2015 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevini sürdürüyor. Fransızca ve İngilizce biliyor.