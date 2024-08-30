TSYD Oğuz Tongsir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? TSYD Başörtüsü Skandalı Olayı nedir, ne oldu?

Eşinin bu durumu soğukkanlılıkla karşılayarak, "Sıkıntı olacaksa girmeyebilirim" dediğini ifade eden İzmirlioğlu, görevlinin eşinin sadece havuza değil, havuz başında da bulunamayacağını söylediğini belirtti. Eşinin havuz başında değil, kendi odasında beklemesi gerektiği bilgisi ise İzmirlioğlu'nu derinden etkiledi.
TSYD Yetkilileriyle Görüşme
Yaşanan durumu yetkililere şikayet etmek için TSYD binasına giden İzmirlioğlu, başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle görüştü. İzmirlioğlu, böyle bir yasağın günümüz koşullarında kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ancak Tongsir'in, "Burası özel bir kurum, kurallarımız geçerli" şeklindeki cevabı İzmirlioğlu'nun öfkesini artırdı.
"28 Şubat Travması Yeniden Canlandı"
Oğuz Tongsir'in, benzer bir olayın daha önce yaşandığını itiraf ettiğini belirten İzmirlioğlu, o dönemde mağdur olan kişinin eşinin kapalı havuza gitmeyi kabul ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, bu durumu kabul etmeyerek konuyu adli makamlara taşıyacağını ve sosyal medyada paylaşarak geniş bir yankı uyandıracağını ifade etti.
İzmirlioğlu, yaşanan olayın kendisi ve eşinde 28 Şubat dönemine ait acı anıları yeniden canlandırdığını belirtti. "Bu olayın üstüne gitmek için ne gerekiyorsa yapacağım" diyen İzmirlioğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.