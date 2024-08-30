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Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı eylem planı bozuldu! Eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, yasa dışı yollarda geldiği Türkiye'de saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 12:12
Terör örgütü DEAŞ’ın kanlı eylem planı bozuldu! Eylem hazırlığındaki terörist İstanbul’da yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Suriye'de bomba yapımı ve saldırı eğitimi alan bir şüphelinin yasa dışı yollarla İstanbul'a geldiğini belirleyen ekipler, zanlı C.A.Y'yi teknik ve fiziki takiple 24 saat izlemeye aldı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!


Şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, Bağcılar'da belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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