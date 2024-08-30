İşte 30 Ağustos programı... Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek

Mesajların ardından Başkan Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

KONSER VE IŞIK GÖSTERİSİ

Programın kapanışında ise sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde günün anlam ve önemi kapsamında kahramanlık türküleri seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinin ana binası ise kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece başkentte değil 81 il meydanında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle kutlanacak.