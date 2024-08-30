İşte 30 Ağustos programı... Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek

Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor.
ÖNCE ANITKABİR SONRA KÜLLİYE
Ankara'da programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.
Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.
SAAT 17.00'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Başkan Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
KÜLLİYE'DE DE KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ
30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.
Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun saat 19.00'daki karşılama konserleriyle başlayacak.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.
Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.