İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT'ten kaçamadı.

PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz PKK ADINA PARA TOPLAYIP, ELEMAN TEMİN EDİYORDU Korkmaz, Fransa'da PKK /KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz



HALFETİ'DE YAKALANDI

Denis Daniel Korkmaz'ın, Şanlıurfa/Halfeti'de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz'a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.

FRANSA YAPILANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ



Denis Daniel Korkmaz'ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.







