SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe! Fransa yapılanmasından sorumlu Denis Daniel Korkmaz yakalandı

MİT, PKK'nın Fransa yapılanmasından sorumlu Denis Daniel Korkmaz'ı Şanlıurfa Halfeti'de yakaladı. PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı faaliyetleri yürüten Korkmaz'dan örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgi elde edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:31 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:45
MİT’ten PKK’nın Avrupa ayağına darbe! Fransa yapılanmasından sorumlu Denis Daniel Korkmaz yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonları devam ediyor.

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Korkmaz, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz

PKK ADINA PARA TOPLAYIP, ELEMAN TEMİN EDİYORDU

Korkmaz, Fransa'da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT'ten kaçamadı.

PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz

HALFETİ'DE YAKALANDI

Denis Daniel Korkmaz'ın, Şanlıurfa/Halfeti'de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz'a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.

FRANSA YAPILANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Denis Daniel Korkmaz'ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.



MİTten Hakurkta operasyon: PKKnın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildiMİTten Hakurkta operasyon: PKKnın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA