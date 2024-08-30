Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonları devam ediyor.
MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.
Korkmaz, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz
PKK ADINA PARA TOPLAYIP, ELEMAN TEMİN EDİYORDU
Korkmaz, Fransa'da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.
İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT'ten kaçamadı.
PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz
HALFETİ'DE YAKALANDI
Denis Daniel Korkmaz'ın, Şanlıurfa/Halfeti'de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz'a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.
FRANSA YAPILANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ
Denis Daniel Korkmaz'ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.